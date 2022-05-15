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​Результати обстрілу Запорізької АЕС росіяни сором'язливо прикрили, - Енергоатом

Робітникам заборонили приходити на роботу з телефонами.

​Результати обстрілу Запорізької АЕС росіяни сором'язливо прикрили, - Енергоатом
Фото: Енергоатом

Російські війська вирили окопи вздовж Запорізької атомної електростанції, також там розміщені мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

"Результати обстрілу рашистами будівлі навчально-тренувального центру атомної станції сором'язливо прикрили. Вздовж всього периметра АЕС вириті окопи, розміщені мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження", - йдеться в повідомленні.

Співробітникам Запорізької АЕС заборонено приходити на роботу з телефонами.

"Втім рашистів у місті стало значно менше, адже на Донбас потрібне свіже м'ясо. Американська військова техніка вже активно спалює рашистську нечисть з планети Земля. Впевнені, що така доля скоро наздожене орків та їхніх поплічників, які засіли в Енергодарі. І все буде Україна!", - зазначили в Енергоатомі.

Нагадаємо, в квітні РФ випустила три ракети, які могли поцілити в ядерний реактор Південноукраїнської АЕС. Ракети летіли з Білорусі в бік Миколаєва. Через тиждень після цього запуску ще дві російські крилаті ракети пролетіли над Запорізькою АЕС.

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