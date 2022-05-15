Зеленський: "Працюємо, щоб розширити географію виступів у парламентах на країни Африки та Азії"

Президент Володимир Зеленський розповів, що влада України працює над тим, щоб розширити географію спеціальних виступів у парламентах на країни Африки та Азії. Про це він заявив у відеозверненні.

Зокрема, на 23 травня заплановане звернення Зеленського до учасників Форуму в Давосі.

"Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватись післявоєнне відновлення. Робимо все, щоб по максимуму зібрати підтримку світу, і участь в роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що тривають переговори, щоб врятувати людей з Маріуполя, з "Азовсталі".

"Очікуємо ухвалення Сполученими Штатами Америки важливих рішень для нашої держави. Нового суттєвого пакету підтримки і детального опрацювання поновленої історичної програми "ленд-лізу"", - додав президент.

Зеленський також наголосив, що захисники України готуються до нових намагань Росії наступати на Донбасі та на півдні України.

"Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана "спецоперація" вже збанкрутувала. Але обовʼязково настане момент, коли Український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності. Що б вони не "креативили" в Херсоні та Мелітополі, як би не зображали свою нібито "владу" в окупованих районах Приазовʼя і Донбасу, їхнє перебування там все одно тимчасове. Там все одно будуть український прапор, український закон, українське життя", - сказав президент.

"Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області – вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію. Унесуть, бо відступатимуть. Ось чим завершиться уся гарячкова активність російських військових, яку бачимо зараз. І я вдячний усім українцям і українкам, які наближають цей час. Вічна слава усім, хто захищає державу! Вічна памʼять кожному, вічна памʼять кожній, хто віддав життя за Україну!", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 13 травня спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що виступи керівників парламентів, урядів держав Європи та світу буде продовжено. Він також анонсував черговий виступ закордонного політика наступного тижня.