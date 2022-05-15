Люди вимагали звільнити оборонців Маріуполя і зупинити війну РФ проти України.

Біля будівлі парламенту Грузії в Тбілісі у неділю, 15 травня, відбулася акція Save Azovstal. Кілька десятків людей вимагали звільнити оборонців Маріуполя, котрі перебувають на заводі "Азовсталь".

Люди прийшли на акцію з українськими прапорами. Вони також тримали у руках плакати "Stop Putin", "Путін терорист" та "Фашисту Путіну – Гаазький трибунал!"

Активісти пропонували перехожим підписати відповідну петицію з вимогою евакуювати з Азовсталі українських військових.

Фото з акції оприлюднило російське видання SOTA.

Нагадаємо, дружини та матері захисників Азовсталі вилетіли до Туреччини на зустріч з Ердоганом. Жінки хочуть попросити його об’єднати з президентом Китаю зусилля з порятунку українських військових, які досі тримають оборону Маріуполя.