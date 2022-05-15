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В ОРДО російські окупанти під прикриттям "націоналізації" забирають усе майно в українців, - Андрющенко

"Наступним кроком буде передання “націоналізованого” майна у власність росії".

В ОРДО російські окупанти під прикриттям "націоналізації" забирають усе майно в українців, - Андрющенко

В ОРДО окупанти "офіційно" забирають у жителів Донеччини усе майно.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Від вчора за папірцем банаової республіки офіційним документом (Постановою!) так званої "ДНР" у всіх власників України вкрадено під виглядом націоналізації все майно (рухоме та нерухоме) та цінності в галузі залізничного транспорту, електроенергетики та водопосточання. Офіційне мародерство в дії", - підкреслив Андрющенко.

Він додав, що наступним кроком буде передання "націоналізованого" майна у власність РФ.

Радник очільника Маріуполя зауважив, що мова йде "не лише про державну або комунальну власність. Мова йде про власність фізичних та юридичних осіб". 

"Взагалі Маріуполь на власні очі, нажаль, бачить початок СРСР в Україні майже в ті самі роки минулого сторіччя. Влада гегемонів та людей з гвинтівкою. Єдине, що відрізняє - церква йде в ногу з комуністами", - додав Андрющенко.

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