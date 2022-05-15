Укрзалізниця забезпечить сполучення між Києвом і містами-сателітами, що найбільше постраждали від агресії РФ

Із 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева.

Укрзалізниця забезпечить зручне сполучення з Києвом міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Укрзалізниця продовжує відновлювати та розширювати проєкт City Express. Так, з 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева", - зазначили в УЗ.

З 16 травня також курсуватимуть рейси:

поїзд Святошин — Тетерів (вирушатиме зі Святошина о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38);

поїзд Тетерів — Святошин (вирушатиме з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме до Святошина о 08:57 та 21:22).

У Києві на станції "Святошин" пасажири зможуть пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express та продовжити поїздку до інших куточків Києва, додали в пресслужбі УЗ.