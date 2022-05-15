Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця забезпечить сполучення між Києвом і містами-сателітами, що найбільше постраждали від агресії РФ

Із 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева.

Укрзалізниця забезпечить сполучення між Києвом і містами-сателітами, що найбільше постраждали від агресії РФ
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця забезпечить зручне сполучення з Києвом міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Укрзалізниця продовжує відновлювати та розширювати проєкт City Express. Так, з 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева", - зазначили в УЗ.

З 16 травня також курсуватимуть рейси:

  • поїзд Святошин — Тетерів (вирушатиме зі Святошина о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38);
  • поїзд Тетерів — Святошин (вирушатиме з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме до Святошина о 08:57 та 21:22).

У Києві на станції "Святошин" пасажири зможуть пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express та продовжити поїздку до інших куточків Києва, додали в пресслужбі УЗ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також