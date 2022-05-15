Під час евакуації з Азовсталі важливо забрати також тіла полеглих героїв Маріуполя, - дружини військових

Під час евакуації українських захисників з Азовсталі важливо забрати не тільки живих і поранених, але й тіла полеглих героїв Маріуполя, які досі залишаються там.

Про це заявила дружина захисника Азовсталі Ганна Науменко під час пресконференції, повідомляє Еспресо.

"Дуже важливо, коли буде екстракція, на яку ми дуже розраховуємо, щоб забрали не лише живих, поранених, але й мертвих... Для українців, і для нас зокрема, є справою честю поховати полеглих героїв належним чином", – сказала вона.

Науменко нагадала про загибель чемпіона світу з кікбоксингу Максима Кагала, який загинув під час обороні Маріуполя і тіло котрого залишається там.

Також дружини військових нагадали, що евакуйовували цивільних з Азовсталі виключно азовці, адже представників ані української влади, ані міжнародних організацій окупанти не допускали до вивезення людей із заводу.

"Пані Верещук, представників влади, Червоний Хрест, ООН росіяни не пустили на плацдарм для евакуації. Вони десь очікували в автобусах. Усією евакуацією керували азовці: від початку до кінця", – сказала Юлія Федосюк, дружина захисника заводу Арсенія Федосюка.

Вона додала, що керував евакуацією командир полку Денис Прокопенко.

"Одного разу росіяни просто обстріляли автобус, у якому їхали азовці, щоб забрати цивільних жінок і дітей. Троє азовців загинули, шість важко поранені. Таке відношення росіян до азовців", – зазначила Федосюк.

Нагадаємо, що дружини та матері захисників Азовсталі вилетіли до столиці Туреччини Стамбула. Вони хочуть подякувати президентові Реджепу Ердогану за його зусилля в порятунку життів оборонців Маріуполя.

Напередодні родини захисників Маріуполя закликали Китай допомогти в евакуації українських військових із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь". Вивезти наших бійців за процедурою екстракції могли б до Туреччини, але потрібно переконати Росію.

Росіяни не дають вивезти з території підприємства навіть поранених і тіла загиблих бійців. На Азовсталі перебувають, зокрема, бійці "Азова", 36-ї бригади морської піхоти, прикордонники, правоохоронці.