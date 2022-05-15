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Мешканці Маріуполя стоять у величезних чергах за питною водою

В місті – гуманітарно-водяна криза.

Мешканці Маріуполя стоять у величезних чергах за питною водою
Мешканці Маріуполя потребують питної води

Жителі Маріуполя страждають від нестачі питної води. В пунктах розливу – величезні черги, але навіть там води не вистачає на всіх. 

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і опублікував відео черги за водою. 

"Росіяни намагаються максимально створити ілюзію “все добре” в місті. Але питання водопостачання та нестача води залишається питанням номер один в місті. Відновлення централізованого водопостачання очікувано перетворилось на "пшик", – написав він. 

Радник мера додав, що під особливою загрозою – маломобільні та літні люди, які не можуть самотужки долати кілометри для набору води. 

"Гуманітарно-водяна криза посилюється і через збільшення людей, і через потепління", – сказав Андрющенко. 

Нагадаємо, окупаційна влада зробила спробу відновити електрику в Центральному районі Маріуполя. Внаслідок замикань виникло багато пожеж в розтрощених квартирах. Світло з’явилось в районі проспекту Будівельників та вулиці Шевченка, але кількість людей, що мали змогу цим скористатись, – мала.

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