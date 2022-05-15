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Рецепт перемоги над РФ простий: нафтове ембарго, літаки, артилерія, – ОП

Війна з Росією може закінчитися в цьому році.

Рецепт перемоги над РФ простий: нафтове ембарго, літаки, артилерія, – ОП
Михайло Подоляк
Фото: ОПУ

Україна і весь світ не зацікавлені у затяжній війні з РФ. Щоб перемога відбулася якнайшвидше, західні країни повинні ввести реальне ембарго на російську нафту та поставити зброю Україні.

Про це повідомив у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом", – написав він.

Нагадаємо, 4 травня Євросоюз презентував шостий пакет санкцій проти РФ. Він передбачає відключення від SWIFT ключового російського банку "Сбербанк" та поетапного впровадження нафтового ембарго: шість місяців на відмову від сирої нафти і до кінця року – від переробленої.

Для деяких країн планують зробити винятки: Угорщина, Словаччина та Чехія мають отримати відтермінування. На тому, щоб отримати відстрочку, наполягає і Болгарія. В інакшому випадку вона погрожує заблокувати введення ембарго на рівні ЄС. Як відомо, щоб застосувати санкції, ЄС потрібна згода всіх 27 країн-членів.

Угорщина і її знову обраний премʼєр Віктор Орбан систематично виступали проти впровадження антиросійських енергетичних санкцій. Прем'єр зазначав, що схвалення запропонованого пакета санкцій вимагатиме від його країни масштабних інвестицій в альтернативні постачання та модернізацію угорських нафтопереробних потужностей. Він попередив, що запропоновані заходи можуть також спричинити подальше зростання цін на енергоресурси.

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