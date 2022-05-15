Поліція Італії запобігла атакам російських хакерів під час Євробачення, – Reuters

Хакери групи Killnet атакували мережеву інфраструктуру під час голосування і виступів учасників.

Виступ гурту KALUSH Orchestra на Євробаченні-2022 у Турині

Італійська поліція запобігла російським хакерським атакам під час півфіналу і суботнього фіналу конкурсу "Євробачення" в Турині, перемогу в якому здобула Україна.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, в ході голосування і виступів учасників поліція відбила кілька кібератак на мережеву інфраструктуру з боку хакерської групи Killnet і її філії Legion.

Фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбувся в ніч з 14 на 15 травня в італійському місті Турин. Перемогу здобув український гурт KALUSH Orchestra.

Нагадаємо, 11 травня проросійські хакери атакували сайти кількох італійських установ, включаючи сенат, верхню палату парламенту Італії, а також Національний інститут охорони здоров'я (ISS). Відповідальність за це взяла на себе група хакерів "Killnet".

До слова, напередодні супутникова мережа Starlink зазнала масованих кібератак. За даними Ілона Маска, атаки – справа рук російських хакерів.