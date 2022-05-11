"Вони нарощують зусилля", – Маск підтвердив, що російські хакери атакують супутниковий інтернет в Україні

Супутникова мережа Starlink зазнала масованих кібератак. За даними Ілона Маска, атаки – справа рук російських хакерів.

Про це засновник американської компанії SpaceX розповів у своєму твіттері.

"Starlink досі чинила опір спробам російської кібератаки, спробам заглушити та зламати її, але вони нарощують свої зусилля", – прокоментував Маск публікацію Reuters.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022

Великобританія, Канада та Європейський Союз учора заявили, що Росія стояла за масованою кібератакою на супутникову інтернет-мережу України, яка призвела до відключення десятків тисяч модемів у перші дні конфлікту в Україні.

Цифрова атака на мережу Viasat KA-SAT відбулася наприкінці лютого.

"Ця кібератака мала значний вплив, спричинивши перебої зв'язку між декількома державними органами, підприємствами та користувачами в Україні, а також торкнулася кількох держав-членів ЄС", – йдеться у заяві.

МЗС Великої Британії процитувало міністра закордонних справ Ліз Трасс, яка заявила, що це було "навмисною атакою Росії проти України". З посиланням на британський Національний центр кібербезпеки (NCSC) стверджується про те, що основною метою російської атаки були українські військові, але вона також порушила роботу вітряних електростанцій та користувачів Інтернету в Центральній Європі.

Офіційні особи Канади заявили, що діляться з Україною інформацією про кіберзагрози та надають допомогу. Віддалений саботаж призвів до "величезних втрат зв'язку на початку конфлікту".

Нагадаємо, на початку квітні Україні передали 5 тисяч терміналів Starlink. А нещодавно дозволили їх масове використання.