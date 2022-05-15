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Окупанти втратили вже майже 27,5 тис. своїх військових

Найбільші втрати противника помітні на Авдіївському та Курахівському напрямках. 

Окупанти втратили вже майже 27,5 тис. своїх військових
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти втратили під час повномасштабного вторгнення до України 27 400 людей, 1220 танків, 195 РСЗВ, 89 засобів ППО. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 27 400 (+200) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 1220 (+2) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24) од, 
  • артилерійських систем – 555 (+4) од, 
  • РСЗВ - 195 (+0) од, 
  • засоби ППО - 89 (+1) од,
  • літаків – 200 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 164 (+1) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),
  • крилаті ракети - 95 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,
  • спеціальна техніка - 42 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках. 

Нагадаємо, що 14 травня українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 9 атак російських окупантів і знищили до 80 загарбників.

Також командування Сил спеціальних операцій ЗСУ оприлюднило відео, на якому українські бійці знищують склад боєприпасів армії окупанта. 

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