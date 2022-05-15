Окупанти втратили вже майже 27,5 тис. своїх військових

Найбільші втрати противника помітні на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Російські окупанти втратили під час повномасштабного вторгнення до України 27 400 людей, 1220 танків, 195 РСЗВ, 89 засобів ППО.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 27 400 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1220 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 2958 (+24) од,

артилерійських систем – 555 (+4) од,

РСЗВ - 195 (+0) од,

засоби ППО - 89 (+1) од,

літаків – 200 (+0) од,

гелікоптерів – 164 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),

крилаті ракети - 95 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,

спеціальна техніка - 42 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, що 14 травня українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 9 атак російських окупантів і знищили до 80 загарбників.

Також командування Сил спеціальних операцій ЗСУ оприлюднило відео, на якому українські бійці знищують склад боєприпасів армії окупанта.