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Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий

Мер Львова вважає, що "москаль дуріє від безвиході". 

Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Андрій Садовий
Фото: galinfo.com.ua

Міський голова Львова Андрій Садовий переконаний, що ракети російських військ, які влучили у об’єкт військової інфраструктури за 15 км від Польщі, є загрозою для ЄС і НАТО.

Про це мер Львова повідомив у Telegram

"Чотири ракети влучили у військовий об’єкт у Яворівському районі. Його повністю знищено. На щастя, без жертв. Сили ППО збили 2 ракети. Вибухи, які було чутно у Львові – це власне наслідок роботи протиповітряної оборони. Дякуємо, що бережете нашу безпеку", – написав Садовий. 

Він наголосив, що ракети РФ влучили за 15 км від кордону з Польщею, ЄС і НАТО. Дальність запущених ракет – 1,5 тисячі кілометрів. 

"Тепер розмови пропагандистів про необхідність денацифікації Польщі не виглядають просто п’яними криками. Москаль дуріє від безвиході. Ходіть в укриття і бережіть себе", – додав Садовий. 

Нагадаємо, 15 травня о 4:30 ранку Львівська область зазнала ракетного обстрілу: чотири крилаті ракети влучили по військовій інфраструктурі у Яворівському районі та повністю зруйнували її. Постраждалих немає. Силам ППО вдалося знищити дві російських крилатих ракети. Їх запускали з акваторії Чорного моря. 

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