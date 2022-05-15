Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий переконаний, що ракети російських військ, які влучили у об’єкт військової інфраструктури за 15 км від Польщі, є загрозою для ЄС і НАТО.

Про це мер Львова повідомив у Telegram.

"Чотири ракети влучили у військовий об’єкт у Яворівському районі. Його повністю знищено. На щастя, без жертв. Сили ППО збили 2 ракети. Вибухи, які було чутно у Львові – це власне наслідок роботи протиповітряної оборони. Дякуємо, що бережете нашу безпеку", – написав Садовий.

Він наголосив, що ракети РФ влучили за 15 км від кордону з Польщею, ЄС і НАТО. Дальність запущених ракет – 1,5 тисячі кілометрів.

"Тепер розмови пропагандистів про необхідність денацифікації Польщі не виглядають просто п’яними криками. Москаль дуріє від безвиході. Ходіть в укриття і бережіть себе", – додав Садовий.

Нагадаємо, 15 травня о 4:30 ранку Львівська область зазнала ракетного обстрілу: чотири крилаті ракети влучили по військовій інфраструктурі у Яворівському районі та повністю зруйнували її. Постраждалих немає. Силам ППО вдалося знищити дві російських крилатих ракети. Їх запускали з акваторії Чорного моря.