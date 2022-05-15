У Мелітополі окупанти почали збирати списки людей, - Федоров

Намагаються відновити реєстр тих людей, які на сьогодні залишилися у місті.

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники, ймовірно, готуються до проведення псевдореферендуму.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

Як він зазначив, декілька днів тому росіяни розпочали збирати списки людей. Росіяни кажуть, що у зв'язку з тим, що у місті є 80% безробітних людей, вони нібито збирають анкетні дані про освіту, вік для того, щоб "допомогти з роботою".

"Однак ми чітко розуміємо, що таким чином вони намагаються відновити реєстр тих людей, які сьогодні залишилися у Мелітополі, і використовувати його. Мабуть, на жаль, вони готуються до якогось "референдуму", – пояснив мер міста.

Нагадаємо, що російські війська продовжують використовувати українську авіабазу в окупованому місті Мелітополь (Запорізька область).

А у квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації Росії викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею.