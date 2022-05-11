Прокуратура розслідує викрадення росіянами скіфського золота з Мелітополя

Також окупанти викрали і інші історико-культурні цінності.

У квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації Росії викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею у Запорізькій області.

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора України.

“За попередніми даними, серед вкраденого майна була колекція скіфського золота, що виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя”, - повідомили в Офісі Генпрокурора.

У зв’язку із цим правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, скіфське золото з Мелітпольського краєзнавчого музею передав окупантам незаконно призначений ними “директор” Євген Горлачев. Раніше глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону спростував інформацію про викрадення скіфського золота та заявив, що всі найцінніші речі евакуювали з музеїв Запорізької області ще в березні 2022 року в інші регіони України.