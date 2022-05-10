Поліція вилучила у мешканця Київщини арсенал зброї

Слідчі Нацполіції вилучили у 37-річного мешканця Київщини 17 одиниць зброї та велику кількість боєприпасів.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Києві.

Правоохоронці під час обшуку вилучили ручні протитанкові гранатомети РПГ, автомати АК-47 із магазинами до них, штик-ніж, кастет, а також майже 30 тисяч набоїв різного калібру.

Всю вилучену зброю та боєприпаси правоохоронці направили на експертне дослідження.

Правопорушник був затриманий, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Як раніше повідомлялось, СБУ у ході масштабної спецоперації нейтралізувала у центрі Вінниці потужне злочинне угруповання, яке займалось збутом зброї та боєприпасів.