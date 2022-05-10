Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція вилучила у мешканця Київщини арсенал зброї

Серед вилученого - автомати, протитанкові гранатомети і набої.

Поліція вилучила у мешканця Київщини арсенал зброї
Фото: ГУ Нацполіції у Києві

Слідчі Нацполіції вилучили у 37-річного мешканця Київщини 17 одиниць зброї та велику кількість боєприпасів. 

Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Києві.

Правоохоронці під час обшуку вилучили ручні протитанкові гранатомети РПГ, автомати АК-47 із магазинами до них, штик-ніж, кастет, а також майже 30 тисяч набоїв різного калібру.

Всю вилучену зброю та боєприпаси правоохоронці направили на експертне дослідження.

Правопорушник був затриманий, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. 

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. 

Як раніше повідомлялось, СБУ у ході масштабної спецоперації нейтралізувала у центрі Вінниці потужне злочинне угруповання, яке займалось збутом зброї та боєприпасів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також