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На Сумщині пролунало декілька сильних вибухів, - Живицький

Жителів закликали не покидати укриття.

На Сумщині пролунало декілька сильних вибухів, - Живицький
Фото: sumy.today

У Сумській області пролунало декілька сильних вибухів.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сумщина, Шосткинський район. Кілька сильних вибухів по різним містам", - написав Живицький у своєму Telegram.

Він закликав жителів не покидати укриттів під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, зранку 9 травня окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області.

Ввечері керівник ОВА Дмитро Живицький повідомив, що близько 22-ої години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад. Втрат не було, інформація щодо руйнувань уточнюється.

А 10 травня загарбники обстріляли з систем залпового вогню Білопільську громаду.

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