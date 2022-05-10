На Сумщині пролунало декілька сильних вибухів, - Живицький

У Сумській області пролунало декілька сильних вибухів.
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сумщина, Шосткинський район. Кілька сильних вибухів по різним містам", - написав Живицький у своєму Telegram.
Він закликав жителів не покидати укриттів під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, зранку 9 травня окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області.
Ввечері керівник ОВА Дмитро Живицький повідомив, що близько 22-ої години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад. Втрат не було, інформація щодо руйнувань уточнюється.
А 10 травня загарбники обстріляли з систем залпового вогню Білопільську громаду.