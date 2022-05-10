Чехія замінила Росію у Раді ООН з прав людини

Чехія зберігає за собою місце у Раді ООН до 31 грудня 2023 року.

Чехія увійшла до Ради ООН з прав людини після того, як Росію виключили із Ради через військову агресію проти України.

Про це йдеться у повідомленні Ради ООН у Twitter.

"Генеральна Асамблея ООН обрала Чеську Республіку на місце у Раді з прав людини, яку Росія звільнила у квітні 2022 року", – йдеться у повідомленні.

🔴 The @UN General Assembly has elected #CzechRepublic to the seat on the Human Rights Council vacated by #Russia in April 2022. The Czech Republic retains the seat until 31 December 2023.@CzechUNNY @CzechMFA pic.twitter.com/KqMjyidPer — UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 10, 2022

Нагадаємо, 7 квітня Генасамблея ООН підтримала рішення виключити Росію з Ради ООН з прав людини.

15 березня Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно рекомендувала виключити Росію з Ради Європи. Того ж дня Росія, за словами депутата Держдуми Петра Толстого, сама нібито сповістила Раду Європи про вихід з організації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав завершення процедури виключення Росії з Ради Європи.