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Чехія замінила Росію у Раді ООН з прав людини

Чехія зберігає за собою місце у Раді ООН до 31 грудня 2023 року.

Чехія замінила Росію у Раді ООН з прав людини
Фото: EPA/UPG

Чехія увійшла до Ради ООН з прав людини після того, як Росію виключили із Ради через військову агресію проти України.

Про це йдеться у повідомленні Ради ООН у Twitter.

"Генеральна Асамблея ООН обрала Чеську Республіку на місце у Раді з прав людини, яку Росія звільнила у квітні 2022 року", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 7 квітня Генасамблея ООН підтримала рішення виключити Росію з Ради ООН з прав людини.

15 березня Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно рекомендувала виключити Росію з Ради Європи. Того ж дня Росія, за словами депутата Держдуми Петра Толстого, сама нібито сповістила Раду Європи про вихід з організації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав завершення процедури виключення Росії з Ради Європи.

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