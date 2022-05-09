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Харківська облрада зібралася на засідання вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Синєгубов

Депутати провели пленарне засідання в онлайн-режимі.

Харківська облрада зібралася на засідання вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Синєгубов
Фото: Facebook/Харківська обласна рада

Депутати Харківської облради вперше зібралися на засідання після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Присутність політичних сил із проросійською ідеологією в Харківській облраді залишилися в минулому. Депутатський корпус - із харків’янами та разом чинить опір окупантам. Спільна робота із обласною військовою адміністрацією буде спрямована виключно на відстоювання державного суверенітету і територіальної цілісності України", - зазначив Синєгубов.

За інформацією пресслужби облради, на засіданні у форматі відеоконференції депутати підтримали звернення до Президента, парламенту і Кабміну про засудження агресії Російської Федерації та підтримки територіальної цілісності і незалежності України.

"На жаль, частина населених пунктів Харківської області в тимчасовій окупації, де ворог намагається нав’язати свої правила та закони. За наявної інформації, окупаційні адміністрації мають на меті створити видимість "народного волевиявлення" для легалізації власних окупаційних органів влади. Ми, депутати Харківської обласної ради восьмого скликання, категорично наголошуємо, що уся територія Харківської області була, є та буде невід'ємною частиною нашої єдиної держави – України. Закликаємо мешканців усіх без виключення населених пунктів області ігнорувати будь-які псевдореферендуми та/або "вибори", - йдеться у зверненні.

Депутати Харківщини наголосили: ні псевдореферендуми, ні будь-які "вибори" не підтримають, а "нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації є незаконними, нікчемними, не створюють жодних правових наслідків".

"Ми, депутати Харківської обласної ради, повністю підтримуємо позицію Верховної Ради України, висловлену у Заяві про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні, яка прийнята народними депутатами України 14 квітня 2022 року. Харківщина – це Україна. Україна суверенна та єдина", - наголошено у зверненні.

Нагадаємо, в березні депутати Херсонської облради на екстреному засіданні виступили проти утворення псевдореспубліки.

За інформацією омбудсмана Людмили Денісової, проведення псевдореферендуму в області планується у період з 1 до 10 травня.

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