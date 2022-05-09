"Ви не самотні. ЄС вас підтримує".

Фото: twitter.com/eucopresident

Голова Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня відвідав Одесу.

Про це політик повідомив у твіттері.

"Я приїхав відзначити День Європи в Одесу, в місто, де Пушкін казав, що тут "ви можете відчути Європу". І де сьогодні український народ прикриває свої пам'ятники від куль та ракет, а свою свободу – від російської агресії. Ви не самотні. ЄС вас підтримує", – написав Шарль Мішель.

Як видно з оприлюднених головою Євроради фото, до Одеси він прибув разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Європейського політика зустрічали міський голова Геннадій Труханов та голова ОВА Максим Марченко.

Фото: twitter.com/eucopresident

Фото: twitter.com/eucopresident Голова Євроради Шарль Мішель та прем’єр України Денис Шмигаль в Одесі 9 травня 2022 року

Оновлення. Голова Кабміну Денис Шмигаль назвав візит в Україну президента Євроради у День Європи "надзвичайно потужним сигналом підтримки".

"Сьогодні ми з Шарлем Мішелем побували в нашому українському, європейському місті-герої Одесі", – зазначив український прем’єр.

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Шмигаль додав, що від імені уряду та українців подякував ЄС за безпрецедентну підтримку під час війни.

"Звісно, очікуємо надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Вдячний Шарлю Мішелю особисто за його розуміння й мотивацію цього процесу серед європейських країн", – зазначив голова Кабінету міністрів.

Нагадаємо, останнім часом російські війська щодня завдають ударів по Одесі та області. Зокрема сьогодні, 9 травня, по Одещині РФ завдала удар чотирма ракетами типу “Онікс” з комплексу “Бастіон”.

У зв’язку із загрозою ракетних ударів та провокацій у місті та на Одещині з вечора 8 травня до ранку 10 травня запровадили комендантську годину. На цей час Укрзалізниця скасувала потяги до Одеси.