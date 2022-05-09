Голова Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня відвідав Одесу.
Про це політик повідомив у твіттері.
"Я приїхав відзначити День Європи в Одесу, в місто, де Пушкін казав, що тут "ви можете відчути Європу". І де сьогодні український народ прикриває свої пам'ятники від куль та ракет, а свою свободу – від російської агресії. Ви не самотні. ЄС вас підтримує", – написав Шарль Мішель.
Як видно з оприлюднених головою Євроради фото, до Одеси він прибув разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Європейського політика зустрічали міський голова Геннадій Труханов та голова ОВА Максим Марченко.
Оновлення. Голова Кабміну Денис Шмигаль назвав візит в Україну президента Євроради у День Європи "надзвичайно потужним сигналом підтримки".
"Сьогодні ми з Шарлем Мішелем побували в нашому українському, європейському місті-герої Одесі", – зазначив український прем’єр.
Шмигаль додав, що від імені уряду та українців подякував ЄС за безпрецедентну підтримку під час війни.
"Звісно, очікуємо надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Вдячний Шарлю Мішелю особисто за його розуміння й мотивацію цього процесу серед європейських країн", – зазначив голова Кабінету міністрів.
Нагадаємо, останнім часом російські війська щодня завдають ударів по Одесі та області. Зокрема сьогодні, 9 травня, по Одещині РФ завдала удар чотирма ракетами типу “Онікс” з комплексу “Бастіон”.
У зв’язку із загрозою ракетних ударів та провокацій у місті та на Одещині з вечора 8 травня до ранку 10 травня запровадили комендантську годину. На цей час Укрзалізниця скасувала потяги до Одеси.