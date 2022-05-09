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​Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль “Тигр” разом з екіпажем

Десантники з 79-ї одшбр "привітали" окупантів з Днем перемоги над нацизмом.

​Миколаївські десантники знищили російський бронеавтомобіль “Тигр” разом з екіпажем
Фото: скрин відео

Миколаївські десантники продовжують знищувати російських військових та їхню техніку. Сьогодні бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади "привітали" окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема знищено чергову бойову броньовану машину "Тигр" – разом з екіпажем.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю 79-ї одшбр ДШВ ЗС України.

Фото: facebook.com/79AMBUA

Фото: facebook.com/79AMBUA

Фото: facebook.com/79AMBUA
 

Раніше артилерія 79-ї окремої десантно-штурмової бригади накрила техніку окупантів. Відео з безпілотника також опублікували у Facebook.

На ньому зафіксовано загоряння кількох ворожих машин після професійної роботи артилерійських підрозділів миколаївських десантників.

"Як би окупанти не намагалися сховати від нас свою техніку, ми все одно знаходимо її та чітко наводимо артилерію", – навела пресслужба бригади слова командира підрозділу безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, десантники 25-ї бригади показали відео знищення танку окупантів за допомогою Javelin.

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