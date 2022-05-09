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Сьогодні запустили сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03

Поблизу села Борщів на Київщині побудували тимчасову об'їзну дорога поруч зі зруйнованим мостом.

Сьогодні запустили сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03
Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Сьогодні запустили сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03, яка є однією з найважливіших в країні. 

Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Поблизу села Борщів, яке на Київщині, була побудована тимчасова об'їзна дорога поруч зі зруйнованим мостом, зазначив він.

“Поки триває війна, логістичні зв’язки на всіх звільнених територіях оперативно налагоджуються завдяки тимчасовим переправам та об‘їзним шляхам. Після перемоги будуть відбудовані сучасні мости та розв‘язки”, – додав голова ОПУ.

Нагадаємо, через війну, яку розв'язала Росія в Україні, зруйновано 24 тисячі км доріг, з них 9 тисяч – шляхи державного значення. Збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури становлять понад 900 млрд гривень.

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