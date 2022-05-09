У Львові затримали чоловіка, який за 7 тис. доларів вивозив за кордон військовозобов’язаних

Чоловіка затримано після одержання всієї суми від одного з бажаючих.

У Львові працівники поліції затримали чоловіка, який за хабар організував схему незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, чоловік обіцяв надати документи, на підставі яких військовозобов’язані чоловіки могли безперешкодно перетнути кордон через офіційні пункти пропуску. Свої послуги він оцінив у 7 000 доларів США.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання всієї суми від одного з бажаючих незаконно виїхати за межі України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області.

Нагадаємо, що 36-річного жителя Київщини затримали на пункті пропуску "Мамалига" (українсько-молдовський кордон), коли він намагався підкупити прикордонників - пропонував 3 тисячі доларів інспектору ДПС.