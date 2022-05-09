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Угруповання "ДНР" влаштувало ходу в зруйнованому Маріуполі

Людей на площу заманюють обіцянками нагодувати їх. 

Підтримуване Кремлем угруповання "ДНР" влаштувало "захід" до 9 травня у понищеному росіянами українському місті Маріуполь. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в телеграм.

До участі в заході окупантів долучився ватажок терористів "ДНР" Пушилін. Він очолив колону з розтягнутою багатометровою ганчіркою в кольорах георгієвської стрічки.

"300 метрів смугастої ганчирки розтягнули на пр. Нахімов по дорозі на площу Воїнів визволітелів. Справжне свято, чого там. Особливо на фоні канонади з Азовсталі", – написав Андрющенко.

Він додав, що окупанти позвозили масовку з Новоазовська і Донецька.

"Переважно росіяни. Вибірково залучили людей похилого віку з Маріуполя. Ажіотажу і радощі на вулиці по ходу колони особливо не помічено. Людей заманюють на площу через обіцянки польовой кухні та додаткових наборів їжи", – зазначив радник мера. 

Тим часом росіяни сьогодні продовжили штурм Азовсталі, де залишаються захисники Маріуполя, зокрема полк "Азов" і морська піхота. 

Нагадаємо, для окупаційного заходу в Херсоні ворог також привіз людей із ОРДЛО та Криму. Це робиться задля створення правильної картинки для російського телебачення. 

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