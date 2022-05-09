З них посмертно – 91.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 203 українських захисників.

Про це повідомили у Мінветеранів.

З них посмертно – 91.

Воїнів нагородили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Вони отримали ордени Богдана Хмельницького, “За мужність”, Данила Галицького, медалі “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше нагородив президентською відзнакою "Хрест бойових заслуг" головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.