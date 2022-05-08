Кількість ветеранів може збільшитись до 5 млн осіб, - Лапутіна

Щодо осіб зі статусом учасника бойових дій, Лапутіна зазначила, що їх понад 770 тис.

Кількість громадян, на яких спрямована підтримка Міністерства ветеранів, після війни може збільшитись у чотири рази, з 1,2 млн до 5 млн осіб.

Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, інформує Інтерфакс-Україна.

"До 24 лютого ми мали близько 500 тис. осіб, які є безпосередньо учасниками Антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил. Якщо ми сюди ще додаємо членів сімей загиблих Героїв, зокрема Героїв Небесної сотні, постраждалих учасників Революції гідності, а також всі інші категорії, такі як учасники Другої світової війни або прирівняні до них особи і всі, хто брав участь у миротворчих місіях, то це приблизно 1,2 млн осіб", - сказала Лапутіна.

За її словами, вже нині є розуміння, що після війни ця цифра буде в рази більша.

"Наразі дуже багато людей приєдналися до лав Територіальної оборони, зокрема, добровольчі формування територіальних громад, а також члени сімей загиблих. Тому я гадаю, що ця цифра може досягти 4-5 млн людей", - заявила міністр.

Щодо безпосередньо осіб зі статусом учасника бойових дій, Лапутіна зазначила, що за даними реєстру Міністерства соціальної політики щодо їхніх пільгових категорій, на сьогодні там понад 770 тис. осіб.

Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 5583, яким передбачено проведення комплексного огляду та оновлення системи соцзахисту ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів.

Верховна Рада 15 березня на спеціальному засіданні ухвалила в цілому закон №7151 "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Тепер добровольці Тероборони визнаватимуться ветеранами війни.