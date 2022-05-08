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Після бойових дій з росіянами руйнування зафіксовані в 66% громад Київської області

Відновлення триває, будинки Гостомеля та Марʼянівки досі без води. 

Після бойових дій з росіянами руйнування зафіксовані в 66% громад Київської області
Фото: Владислав Кузніченко

У 66,7% громад Київської області зафіксовані руйнування після ворожих обстрілів та бойових дій. Це 46 з 69 ОТГ, повідомив голова ОВА Олександр Павлюк

"Внаслідок бойових дій в регіоні зруйновано більше 4000 житлових будинків (приватні та багатоповерхові). Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах", – написав він.

Станом на зараз без водопостачання лишаються тільки окремі житлові будинки в Гостомелі та Марʼянівці. Там ДТЕК проводить відновлювальні ремонтні роботи на лініях електропередач та підстанціях.

Нагадаємо, Київська область була звільнена від російських окупантів 1 квітня. Найбільших руйнувань та людських жертв зазнали Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель та інші населені пункти. Ракетні удари завдавалися також по районах, дістатися яких загарбник не зміг. 

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