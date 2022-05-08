Росіяни завдали удару по Миколаєву і захопили дві будівлі місцевої влади на Херсонщині, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Дніпропетровщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

Околиці Харкова вночі знову обстрілювали. За попередніми даними, ніхто не постраждав. По області сьогодні вночі в місті Барвінкове Ізюмського району снаряд окупантів влучив у двоповерховий житловий будинок. Під завалами внаслідок вибуху знайшли тіло загиблої жінки. Бої тривають в Ізюмському напрямку. Про це йдеться у зведенні від голів ОВА.

На Луганщині ракетні та авіаудари по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній та прилеглих населених пунктах. У Білогорівці після авіаудару по школі щонайменше 62 загиблих. У Привіллі – загинули два хлопчики, їхні сестри та бабуся отримали тяжкі поранення. Вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб. Інформації про загиблих немає.

В Донецькій області – авіаудари й обстріли з реактивної артилерії Авдіївки, Святогірська, Сіверська, Лиману, Дружківки, Костянтинівки, Мар'їнки, Торецької й Очеретинської громад. За добу – 4 загиблих і 9 поранених. На ранок вже відомо про одну поранену цивільну у Сіверську. У Торецькій громаді під час обстрілу пошкоджено газогін. Окупанти продовжують завдавати ударів по промислових об'єктах, зокрема, по Авдіївському коксохімічному та фенольному заводу. По Маріуполю: продовжується операція з евакуації цивільного населення.

В Херсонській області ситуація залишається складною, продовжуються вибухи та обстріли. Стабільно критично – у громадах, які на кордоні із Снігурівкою, Миколаєвом та Дніпропетровською областю, а також у всіх селах колишнього Великоолександрівського, Білозерського та Нововоронцовського районів.

Окупанти продовжують захоплення приміщень місцевих влад: захопили будівлю Дар'ївської сільської ради та Токарівського старостинського округу. Працівників на робочі місця не допустили. Залишили приміщення міської ради і представники громади Берислава.

Під час візиту в окуповану область Пушиліна та Турчака колоборанти зазначили, що Росія "тут назавжди" і вони хочуть приєднати Херсонщину саме до РФ. Підтримку від жителів області окупанти не відчувають.

Миколаївська область і сам обласний центр були обстріляні вчора після обіду. У Вознесенському районі було завдано ракетного удару по об’єкту інфраструктури. Вдень та вночі були прильоти та обстріли за межами смт Березнегувате. За попередньою інформацією, постаждалих немає.

Також росіянами було здійснено обстріл житлових кварталів одного із районів Миколаєва. Пожежі, що виникли, були ліквідовані відповідною службою. Окрім того, внаслідок ракетного обстрілу відбулося загоряння Галицинівського лісу. Пожежу оперативно ліквідували. Уночі знову завдано ракетного удару по віддаленому району обласного центру. Протягом доби в результати обстрілів Миколаївщини 5 поранених, одна людини померла. Деталі щодо постраждалих уточнюються.