Ввечері 7 травня російські окупаційні війська здійснили обстріл Корабельного району Миколаєва.

Про це повідомили в пресслужбі обласного управління ДСНС.

"Пошкоджено балкони й скло вікон у двох квартирах дев'ятиповерхового житлового будинку та загорілася покрівля бібліотеки, розташованої на першому поверсі цієї ж будівлі", - розповіли рятувальники.

Пожежу на площі 20 кв. м загасили.

Інформацію про травмованих уточнюють.

Нагадаємо, сьогодні у Вознесенському районі Миколаївської області пролунали чотири вибухи.

РФ також обстріляла одеський аеропорт та один із районів області, а ворожа авіація завдала ракетного удару по території двох громад Сумської області.