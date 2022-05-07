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Зазнав ворожого обстрілу Корабельний район Миколаєва, - ДСНС

Інформацію щодо травмованих уточнюють.

Зазнав ворожого обстрілу Корабельний район Миколаєва, - ДСНС
Фото: Пресслужба ДСНСУ в Миколаївській області

Ввечері 7 травня російські окупаційні війська здійснили обстріл Корабельного району Миколаєва.

Про це повідомили в пресслужбі обласного управління ДСНС.

"Пошкоджено балкони й скло вікон у двох квартирах дев'ятиповерхового житлового будинку та загорілася покрівля бібліотеки, розташованої на першому поверсі цієї ж будівлі", - розповіли рятувальники.

Пожежу на площі 20 кв. м загасили.

Інформацію про травмованих уточнюють.

Нагадаємо, сьогодні у Вознесенському районі Миколаївської області пролунали чотири вибухи.

РФ також обстріляла одеський аеропорт та один із районів області, а ворожа авіація завдала ракетного удару по території двох громад Сумської області.

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