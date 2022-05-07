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За час евакуації людей з Азовсталі загинули три бійці "Азову", шестеро поранені, - Андрющенко

Українські захисники організовували та прикривали евакуацію на місці.

За час евакуації людей з Азовсталі загинули три бійці "Азову", шестеро поранені, - Андрющенко
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

За період евакуації мирних жителів із заводу Азовсталь загинули три бійці полку "Азов".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Один в підбитій машині. Ще двоє від ударів російських БПЛА. Шестеро поранених... Будуть страшенно мучитись, бо ліків у бункері вже немає", - розповів Андрющенко.

Українські захисники, за його словами, організовували та прикривали евакуацію мирних жителів на місці.

"Вони віддали своє життя, щоб інші насолоджувалися свіжим повітрям. Сонцем. Весною. Миром. Дякую вам, хлопці. Ми перед вами в боргу, який неможливо сплатити", - підкреслив радник очільника Маріуполя.

Нагадаємо, віцепрем’єрка-міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.

"Азов" спростував російський фейк про вихід бійців полку до окупантів із білим прапором.

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