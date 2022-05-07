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​Ракети, міни, гранати, артснаряди - на Київщині вибухотехніки продовжують виявляти небезпечні знахідки

На Бориспільщині за цей тиждень знайшли шість реактивних снарядів до "урагану" та дві мінометні міни.

​Ракети, міни, гранати, артснаряди - на Київщині вибухотехніки продовжують виявляти небезпечні знахідки
Фото: Пресслужба поліції Київської області

Вибухотехніки продовжують виявляти в Київській області вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили в поліції Київщини.

Так, від початку тижня в Бориспільському районі виявили 6 реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган", а також дві мінометні міни калібру 120 мм.

Фото: Пресслужба поліції Київської області

Фото: Пресслужба поліції Київської області

"В селі Бобрик знешкодили некеровану авіаційну ракету типу С-8КОМ, а в Русанові – артилерійський снаряд калібру 122 мм. У селі Княжичі Фастівського району також виявлено дві частини від реактивних снарядів РСЗВ "Ураган". На Білоцерківщині та Бориспільщині вилучено гранати типу Ф-1, РГД-5, РГО", - розповіли в поліції.

Фото: Пресслужба поліції Київської області

Фото: Пресслужба поліції Київської області

Правоохоронці закликали жителів Київщини бути обережними і в разі виявлення підозрілих предметів не піднімати їх і не транспортувати. Про знахідки потрібно повідомляти на лінію 102.

Нагадаємо, в КМВА повідомили, що на околицях Києва, де велися бойові дії, зберігається мінна небезпека.

Упродовж доби піротехніки ДСНС виявили, вилучили і знешкодили майже 1500 вибухонебезпечних предметів.

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