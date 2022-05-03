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За добу піротехніки ДСНС виявили і знешкодили майже півтори тисячі вибухонебезпечних предметів

Також було обстежено територію площею 623 га.

За добу піротехніки ДСНС виявили і знешкодили майже півтори тисячі вибухонебезпечних предметів
Фото: Пресслужба ДСНС

Упродовж доби піротехніки виявили, вилучили і знешкодили майже півтори тисячі вибухонебезпечних предметів.

Про  це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Також було обстежено територію площею 623 га.

"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 3 тис. 397 разів, Київщині – 1 тис. 511, Миколаївщині – 1 тис. 191, Черкащині – 687, Чернігівщині – 469, Сумщині – 377", - зазначили в ДСНС.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії фахівці знешкодили вже майже 90,5 тисячі вибухонебезпечних предметів та понад 583 кг вибухової речовини. Було обстежено території площею 16 тис 370 га.

Нагадаємо, через онлайн-сторінку з інтерактивною мапою на сайті ДСНС надійшло понад 10 тисяч заявок про виявлення вибухонебезпечних предметів.

На Київщині 30 квітня знешкодили 563 вибухонебезпечних предмети.

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