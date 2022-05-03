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За добу росіяни 25 разів відкривали вогонь по мирних містах Луганщини, - Гайдай

Найбільші руйнування зафіксовано в Гірський громаді.

За добу росіяни 25 разів відкривали вогонь по мирних містах Луганщини, - Гайдай
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Російські загарбники 25 разів за минулу добу відкривали вогонь по мирних містах Луганщини.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Найбільші руйнування за добу в Гірський громаді - щонайменше 12 будинків пошкоджено (10 згоріло в Оріховому та два в Золотому). Дісталося Сєвєродонецьку, тут орки поцілили у п'ять багатоповерхівок, в одній з пошкоджених квартир снаряд не розірвався - далі робота піротехніків. Також палало складське приміщення", - розповів Гайдай.

За його словами, з-під обстрілів і завалів врятовано трьох людей. Триває евакуація жителів.

Нагадаємо, 12 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках відбили вчора ЗСУ.

Посол США в ОБСЄ заявив, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області до "середини травня".

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