Російські загарбники 25 разів за минулу добу відкривали вогонь по мирних містах Луганщини.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Найбільші руйнування за добу в Гірський громаді - щонайменше 12 будинків пошкоджено (10 згоріло в Оріховому та два в Золотому). Дісталося Сєвєродонецьку, тут орки поцілили у п'ять багатоповерхівок, в одній з пошкоджених квартир снаряд не розірвався - далі робота піротехніків. Також палало складське приміщення", - розповів Гайдай.

За його словами, з-під обстрілів і завалів врятовано трьох людей. Триває евакуація жителів.

Нагадаємо, 12 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках відбили вчора ЗСУ.

Посол США в ОБСЄ заявив, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області до "середини травня".