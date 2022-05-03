Жителям звільнених від окупантів сіл Дергачівської громади - Руської Лозової та інших, що на Харківщині, доставили гуманітарну допомогу.

Про це повідомили в Офісі омбудсмана України.

Жителям нещодавно звільнених населених пунктів передали продуктові та гігієнічні набори.

"Люди перебували під постійними обстрілами та були евакуйовані після двомісячної блокади загарбників. Крім того, продукти та засоби гігієни відвантажили в автомобіль для доправлення до Дергачівської ОТГ, яка потерпає від масованих ворожих обстрілів", - зазначили в Офісі омбудсмана.

Нагадаємо, ЗСУ взяли під свій контроль Руську Лозову наприкінці квітня. З цього села загарбники обстрілювали Харків. До цього українські захисники відбили в окупантів село Кутузівку.