Зеленський про обстріл Одеси: "Чим Росії загрожували діти і гуртожиток?"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що внаслідок ракетного удару Росії по Одесі 2 травня загинув 14-річний хлопець і поранена 17-річна дівчина, а ракета влучила у гуртожиток.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні російські війська завдали чергового ракетного удару по Одесі. Зруйнували гуртожиток. Вбили хлопчика 14 років. Поранили дівчину 17 років, у неї – осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти й гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все", - сказав Зеленський.

Президент також нагадав, що в Лисичанську Луганської області від російського обстрілу згоріла гімназія, якій було понад 100 років. Вона витримала дві світові війни.

"Але, як бачимо, і ця гімназія виявилася страшною загрозою для сучасної Росії", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що з 24 лютого 220 українських дітей були вбиті російською армією.

"І це ми ще знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих районів нашої держави. 1570 закладів освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів. Це трохи більше ніж за два місяці! Саме тому увесь вільний світ обʼєднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм. Щоб ніхто не вбивав дітей. Щоб ніхто не руйнував мирні міста, як це робить Росія", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 2 травня в Одесі близько 18:35 пролунали вибухи. В результаті загинув підліток, а дівчина потрапила в лікарню. Також було пошкоджено дах церкви УПЦ.

Також Росія знову обстріляла міст через Дністровський лиман на Одещині.

Раніше повідомлялося, що ДБР затримало 12 диверсантів, які готували заколоти в Одесі на роковини трагедії 2 травня. Були перевірені десятки осіб з-поміж криміналітету та можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в регіоні.