На сході українські захисники знищили 2 танки і 11 бронеавтомобілів

Українські артилеристи знищили склад з боєприпасами.

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2 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку у зоні відповідальності Оперативно-тактичного угрупування «Схід».

Про це повідомляє ОТУ «Схід».

Втрати ворога складають:особового складу – 75танків – 2БМП – 6ББМ – 5артилерійських систем – 1мінометних розрахунків – 2Артилерійських тягачів – 3БПЛА – 4 спеціальна техніка – 1.

Українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки, знищивши зокрема, склад з боєприпасами.

Нагадаємо, російські окупанти втратили в Україні 23 800 військових, 1048 танків, 2519 бронемашину і 194 літаки.