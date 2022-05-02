“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Битва за Курили
Битва за Курили
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
ГоловнаСуспільствоВійна

На сході українські захисники знищили 2 танки і 11 бронеавтомобілів

Українські артилеристи знищили склад з боєприпасами.

На сході українські захисники знищили 2 танки і 11 бронеавтомобілів
Фото: Генштаб ЗСУ

2 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку у зоні відповідальності Оперативно-тактичного угрупування «Схід». 

Про це повідомляє ОТУ «Схід»

Втрати ворога складають:особового складу – 75танків – 2БМП – 6ББМ – 5артилерійських систем – 1мінометних розрахунків – 2Артилерійських тягачів – 3БПЛА – 4 спеціальна техніка – 1.

Українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки, знищивши зокрема, склад з боєприпасами.

Нагадаємо, російські окупанти втратили в Україні 23 800 військових, 1048 танків, 2519 бронемашину і 194 літаки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також