Російські окупанти вже втратили в Україні 23 800 військових

Російські окупанти втратили в Україні 23 800 військових, 1048 танків, 2519 бронемашину і 194 літаки.
Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 травня орієнтовно склали:
- особового складу близько 23800 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1048 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,
- артилерійських систем – 459 (+8) од,
- РСЗВ – 152 (+1) од,
- засоби ППО – 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+2) од,
- гелікоптерів– 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од,
- кораблі /катери – 8 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26).
- спеціальна техніка – 38 (+6).
- крилаті ракети – 84 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.Нагадаємо, сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери.