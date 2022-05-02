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Російські окупанти вже втратили в Україні 23 800 військових

Найбільші втрати противника спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Російські окупанти вже втратили в Україні 23 800 військових

Російські окупанти втратили в Україні 23 800 військових, 1048 танків, 2519 бронемашину і 194 літаки.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 травня орієнтовно склали:

  • особового складу близько 23800 (+300) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 1048 (+22) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од, 
  • артилерійських систем – 459 (+8) од, 
  • РСЗВ – 152 (+1) од, 
  • засоби ППО – 80 (+0) од,
  • літаків – 194 (+2) од, 
  • гелікоптерів– 155 (+0) од, 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од,
  • кораблі /катери – 8 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26).
  • спеціальна техніка – 38 (+6).
  • крилаті ракети –  84 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери.

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