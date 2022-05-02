В Херсонській області тривають вибухи і обстріли, Донеччина в критичному стані, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

На Дніпропетровщині ніч минула з тривогами. На ранок – кілька "прильотів" у Синельниківському районі. Внаслідок одного з них – влучання в промзону, зруйновано складські приміщення. За оперативними даними, постраждалих немає. Деталі щодо інших прольотів та наслідків з’ясовуються, повідомили в зведенні від ОВА.

У Харкові вночі продовжилися обстріли житлових районів міста. Виникло кілька пожеж, на місці працюють рятувальники, інформація про наслідки уточнюється. За попередніми даними, постраждалих немає. В Ізюмі тривають бої.

В Луганській області за добу – 18 ворожих обстрілів. Руйнування 28 будинків. Троє загиблих, троє поранених. Серед постраждалих – малолітня дитина. У Лисичанську згоріла гімназія.

Донеччина залишається в критичному стані внаслідок бойових дій. Від учорашніх обстрілів протягом вчорашнього вечора та ночі на ранок відомо про 4 поранених: по двоє у Великій Новосілці та Володимирівці (Бахмутський район).

В Херсонській області ситуація залишається складною. Тривають вибухи та обстріли. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.