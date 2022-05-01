Зокрема, знищено шість артилерійських систем та чотири безпілотника.

На сході українські захисники відбили пʼять ворожих атак. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Також українські військові повідомляють, що виявили місце зберігання боєкомплекту окупантів. Внаслідок цього була знищена частина техніки росіян.

"В результаті боїв було знищено: особового складу - 57, один танк, пʼять БМП, пʼять БТР, два МТЛБ, шість артилерійських систем, три АТТ та чотири БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку. Унаслідок цих обстрілів загинули 3 людей, 8 мирних мешканців отримали поранення.