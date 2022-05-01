На Донеччині сьогодні окупанти вбили чотирьох людей

Сьогодні від російських обстрілів на Донеччині загинули 4 мирних мешканців – всі у Лимані.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Поранення одержали ще 11 людей: 7 – у Лимані, 3 – у Володимирівці та 1 – у Яровій.

“Крім того, у Бахмутській громаді одна людина померла від поранень, отриманих на Луганщині. Ще одній людині з Луганщини там було надано медичну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, українські захисники за 30 квітня відбили девʼять ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках.