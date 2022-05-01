Вона дивом вціліла після бомбардувань росіян.

У смт Бородянка Київської області у повністю зруйнованому будинку знайшли ікону.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

“У повністю зруйнованому будинку в смт Бородянка Бучанського району під завалами знайдено ікону, яка дивом вціліла після страшних бомбардувань орків”, – йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/kyivoda

Нагадаємо, в Україну повернеться одна з найголовніших святинь держави – ікона святого Миколи (Мокрого), перша чудовтворна ікона Русі.

Кухонна шафа з керамічним півником, які вціліли під час бомбардування Бородянки, стали надбанням музейного фонду України.