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У Бородянці у повністю зруйнованому будинку знайшли ікону

Вона дивом вціліла після бомбардувань росіян.

У смт Бородянка Київської області у повністю зруйнованому будинку знайшли ікону.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

“У повністю зруйнованому будинку в смт Бородянка Бучанського району під завалами знайдено ікону, яка дивом вціліла після страшних бомбардувань орків”, – йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/kyivoda

Нагадаємо, в Україну повернеться одна з найголовніших святинь держави – ікона святого Миколи (Мокрого), перша чудовтворна ікона Русі.

Кухонна шафа з керамічним півником, які вціліли під час бомбардування Бородянки, стали надбанням музейного фонду України.

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