У смт Бородянка Київської області у повністю зруйнованому будинку знайшли ікону.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
“У повністю зруйнованому будинку в смт Бородянка Бучанського району під завалами знайдено ікону, яка дивом вціліла після страшних бомбардувань орків”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україну повернеться одна з найголовніших святинь держави – ікона святого Миколи (Мокрого), перша чудовтворна ікона Русі.
Кухонна шафа з керамічним півником, які вціліли під час бомбардування Бородянки, стали надбанням музейного фонду України.