Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео, на якому українські нацгвардійці знищують ворожий екіпаж танка.
Про це повідомляє пресцентр МВС України.
На відео видно, як окупанти йдуть у напрямку свого танка. Але до нього вони так і не дійшли. Їх знищили буквально за декілька кроків від танка.
"Російські загарбники планували вирушити на завдання, натомість попрямували до пекла. Бригада швидкого реагування продовжує працювати і творити добро", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українські захисники збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.
Ще один безпілотник росіян українська ППО збила вранці 1 травня над Одесою. Росіяни активно використовують БпЛА "Орлан" власного виробництва, зокрема, для здійснення розвідки.