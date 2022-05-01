Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео, на якому українські нацгвардійці знищують ворожий екіпаж танка.

Про це повідомляє пресцентр МВС України.

На відео видно, як окупанти йдуть у напрямку свого танка. Але до нього вони так і не дійшли. Їх знищили буквально за декілька кроків від танка.

"Російські загарбники планували вирушити на завдання, натомість попрямували до пекла. Бригада швидкого реагування продовжує працювати і творити добро", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські захисники збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

Ще один безпілотник росіян українська ППО збила вранці 1 травня над Одесою. Росіяни активно використовують БпЛА "Орлан" власного виробництва, зокрема, для здійснення розвідки.