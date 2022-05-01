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Під час обстрілів: затримали харків'янина, який в підвалі вкрав у жінки 30 тис. доларів

Поліція повернула гроші власниці.

Під час обстрілів: затримали харків'янина, який в підвалі вкрав у жінки 30 тис. доларів
Фото: Поліція Харківської області

Поліцейські Харкова затримали чоловіка за крадіжку грошей у жінки, яка ховалася від обстрілів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник спокусився на сумку жінки, у якій вона тримала усі свої заощадження у сумі 30 тисяч доларів та 100 тисяч гривень. Невідомий викрав сумку з грошима з приміщення підвалу будинку по проспекту Гагаріна, де переховувалась від обстрілів потерпіла. В ході проведення слідчо-оперативних заходів встановили особу, що скоїла крадіжку. Ним виявився 24-річний мешканець Харкова. 

Правопорушник проник до підвалу та забрав сумку. Поліція повернула гроші власниці.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві під час комендантської години поштовий склад обікрали на майже 1 млн грн.

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