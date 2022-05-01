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У Запоріжжі нагадали, що скоро почнеться посилена комендантська година

Секретар міськради зазначив, що можливі провокації через поминальні дні.

У Запоріжжі нагадали, що скоро почнеться посилена комендантська година
Фото: zaporizhzhia.city

У Запорізькій області комендантська година 1 травня розпочнеться о 17:00.

Про це повідомив у Телеграм секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Куртєв закликав громадян бути свідомим та не порушувати комендантську годину, бо і без таких порушників у правоохоронців зараз багато роботи. Лише за минулу добу під час комендантської години упіймали 18 осіб, які порушували режим.

"Не забувайте про те, що комендантська година сьогодні розпочинається о п’ятій годині вечора. Прошу вас залишатися у цей час вдома. Пам’ятайте, що на вулицях міста ведеться посилене патрулювання", – звернувся до мешканців Запоріжжя Куртєв.

Крім того, секретар міськради зазначив, що можливі провокації через поминальні дні. Тому він закликав мешканців або утриматися від відвідування кладовищ сьогодні або хоча б не влаштовувати частувань біля могил.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області подовжать тривалість комендантської години 1 і 2 травня. Комендантська година розпочнеться о 17 годині 1 травня й триватиме до 5 ранку 2 травня.

28 квітня у Пентагоні повідомили, що частина російських військ почала відходити від Маріуполя і рухається в напрямку Запорізької області.

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