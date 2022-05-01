На Київщині 30 квітня знешкодили 563 вибухонебезпечних предмети

Сапери працювали у населених пунктах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів.

Сапери знешкодили 563 вибухонебезпечних предмети у Київській області минулої доби, 30 квітня.

Про це повідомив у Телеграм голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Обстежено 181,362 га території та 5 об’єктів. Перевірено понад 10,7 км ліній електропередач, знешкоджено 563 одиниць вибухонебезпечних предметів", - написав він.

За його словами, до відповідних робіт було залучено 105 осіб та 38 одиниць техніки від головних управлінь ДСНС Закарпатської, Київської, Івано-Франківської, Тернопільської, Луганської, Чернівецької, Рівненської, Донецької областей. Робітники ДСНС працювали у населених пунктах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів.

Раніше повідомлялося, що групи розмінування Національної гвардії України вже виявили та знешкодили на Київщині понад 3 100 вибухонебезпечних предметів.

30 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала українців утриматися від відвідування місць поховань у поминальні дні. Раніше в ДСНС також нагадали про небезпеку ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії.