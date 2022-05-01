Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині 30 квітня знешкодили 563 вибухонебезпечних предмети

Сапери працювали у населених пунктах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів.

На Київщині 30 квітня знешкодили 563 вибухонебезпечних предмети
Фото: Київська ОВА

Сапери знешкодили 563 вибухонебезпечних предмети у Київській області минулої доби, 30 квітня.

Про це повідомив у Телеграм голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Обстежено 181,362 га території та 5 об’єктів. Перевірено понад 10,7 км ліній електропередач, знешкоджено 563 одиниць вибухонебезпечних предметів", - написав він.

За його словами, до відповідних робіт було залучено 105 осіб та 38 одиниць техніки від головних управлінь ДСНС Закарпатської, Київської, Івано-Франківської, Тернопільської, Луганської, Чернівецької, Рівненської, Донецької областей. Робітники ДСНС працювали у населених пунктах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів.

Раніше повідомлялося, що групи розмінування Національної гвардії України вже виявили та знешкодили на Київщині понад 3 100 вибухонебезпечних предметів.

30 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала українців утриматися від відвідування місць поховань у поминальні дні. Раніше в ДСНС також нагадали про небезпеку ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також