У Запорізькій області відкрили зелений коридор на тимчасово окуповані території

У Запорізькій області вдень 1 травня працює зелений коридор для громадян, яким треба потрапити у тимчасово окуповані громади Василівського району.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"1 травня 2022 року, з 10:00 до 15:00 буде відкритий зелений коридор для громадян, яким потрібно проїхати на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське", - йдеться у повідомленні.
Командування Сил оборони Запорізького краю просить стежити за безпековою ситуацією, адже у разі її зміни коридор буде закрито.
Зазначимо, що село Кам'янське знаходиться у Василівському районі Запорізької області.
Нагадаємо, що в Херсонській та частині Запорізької областей окупанти вимкнули звʼязок та Інтернет.
30 квітня російські загарбники обстріляли місто Василівка на Запоріжжі, а також фермерські господарства в громадах.