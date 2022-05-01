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У Запорізькій області відкрили зелений коридор на тимчасово окуповані території

У разі зміни безпекової ситуації коридор буде закрито.

У Запорізькій області відкрили зелений коридор на тимчасово окуповані території
Фото: Акцент

У Запорізькій області вдень 1 травня працює зелений коридор для громадян, яким треба потрапити у тимчасово окуповані громади Василівського району.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"1 травня 2022 року, з 10:00 до 15:00 буде відкритий зелений коридор для громадян, яким потрібно проїхати на тимчасово окуповані території в районі с. Кам’янське", - йдеться у повідомленні.

Командування Сил оборони Запорізького краю просить стежити за безпековою ситуацією, адже у разі її зміни коридор буде закрито.

Зазначимо, що село Кам'янське знаходиться у Василівському районі Запорізької області.

Нагадаємо, що в Херсонській та частині Запорізької областей окупанти вимкнули звʼязок та Інтернет

30 квітня російські загарбники обстріляли місто Василівка на Запоріжжі, а також фермерські господарства в громадах.

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