У Придністровʼї заздалегідь надрукували газету про "криваві теракти" із закликом до Путіна допомогти, – ГУР Міноборони

Росія готує на травневі свята провокації в сепаратистському молдовському регіоні Придністровʼя. На цій території вже надрукували датовану 2 травня газету із закликом мешканців "ПМР" до президента РФ.

У тексті ці "мешканці" Придністровʼя просять залучити їхні збройні сили до дій армії Росії, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Фото: ГУР Міноборони в Telegram

"Для цього на території самої рФ відкриваються «мобілізаційні пункти» для набору добровольців воювати в армії Придністров’я. Таким чином кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території «ПМР»", – зазначили розвідники.

Газета також містить агітаційні матеріалі про "криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок".

"Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, відповідальність за які традиційно покладе на «Україну і колективний Захід»", – підкреслили в розвідці.

Тексти газети наповнені кремлівськими наративами про те, що "Київ і його натівські куратори вже винесли свій вирок, вже узгодили всі свої дії з Кишиневом і Бухарестом".

Іноземців закликають вступати в збройні сили сепаратистського регіону, зокрема на території Росії, в ОРДЛО і Абхазії.

"Такими діями керівництво рФ маже готувати новий плацдарм агресії проти України та підґрунтя для "офіційної" окупації частини території незалежної Молдови", – вважає розвідка.

Нагадаємо, увечері 23 квітня сепаратистський регіон Молдови Придністровʼя заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки". Як заявлялося, постраждалих немає.

У Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що силовики Придністровʼя можуть вчиняти диверсії в Україні. Втім ознак підготовки придністровських збройних формувань до боїв проти України не виявляли.

Однак 26 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність. Того ж дня в Придністровʼї підірвали дві вежі звʼязку.

Крім того, за даними нашої розвідки, РФ готує ракетний удар по Придністров’ю з жертвами серед мирного населення. Україна до провокації не має стосунку.