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Канцлер Німеччини Шольц відкинув критику щодо нерішучості постачання важких озброєнь Україні

Він заявив, що "ухвалює рішення швидко - і в координації з союзниками".

Канцлер Німеччини Шольц відкинув критику щодо нерішучості постачання важких озброєнь Україні
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув закиди лідерів опозиції в його нерішучості щодо постачання важких озброєнь Україні. Він заявив, що "ухвалює рішення швидко - і в координації з союзниками". Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, передає DW. 

За словами Шольца, він не схвалює "зайву квапливість та поодинокі дії Німеччини". Водночас канцлер зазначив, що жорстка критика його рішень є цілком легітимною, оскільки це є "частиною демократії". "Опозиція кидає серйозний виклик. Для цього вона існує", - сказав Шольц.

Раніше парламент Німеччини більшістю голосів схвалив пропозицію щодо постачання важкої зброї Україні.

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