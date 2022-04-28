Парламент Німеччини схвалив надання Україні важкого озброєння

Бундестаг Німеччини більшістю голосів схвалив пропозицію щодо постачання важкої зброї Україні.

Про це повідомив bundestag.de.

Пропозицію підтримали 586 депутатів, зокрема члени партії правлячої коаліції та опозиційний блок ХДС/ХСС.

Проти проголосували 100, а семеро депутатів утрималися.

Ухваленню рішення передували годинні дебати.

Лідер парламентської групи зелених Брітта Хасельман зазначення, що рішення щодо таких поставок зброї не приймаються легковажно.

“Ми зважуємось, ми сумніваємося, так, ми сваримося, але ми вирішуємо, і це в кінцевому підсумку має значення. Потрібно на все зважати, щоб не стати учасником війни самому, з одного боку, і не залишити Україну беззахисною перед Росією-агресором, з іншого”, – сказала вона.

Вона додала, що “Україна має необмежене право на самооборону відповідно до Статуту ООН”.

Щодо імпорту газу та нафти з Росії вона також наголосила на необхідності “робити все можливе, щоб вийти з цієї шалено закріпленої залежності від викопного палива”.

Нагадаємо, Німеччина погодилася надати Україні зенітні самохідні установки “Gepard”.

Міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина готова припинити постачання російської нафти і це питання кількох днів.