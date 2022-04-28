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​Путін може окопатися в Україні, як «ракова пухлина», – міністр оборони Великої Британії

Бен Воллес припускає, що Росія спробує закріпитися на окупованих територіях. 

​Путін може окопатися в Україні, як «ракова пухлина», – міністр оборони Великої Британії
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Президент Росії Володимир Путін може спробувати закріпитися на тих територіях, які він захопив в Україні, і заглибитися, як «ракова пухлина», всередину країни. 

Про це заявив у четвер міністр оборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє CNN.

«Я думаю, що Путін, зазнавши невдачі майже в усіх своїх цілях, може прагнути закріпити те, що в нього є, закріпитися і закопатися, як він це зробив у 2014 році. І просто стати свого роду раковою пухлиною в Україні, зробити так, щоб їх було дуже важко вибити з цих укріплених позицій», – сказав він.

За словами Бена Воллеса, заяви Путіна свідчать, «що він відчайдушно намагається розширити це (окуповану територію. – LB.ua) або погрозами, або потенційними операціями під фальшивим прапором (ймовірно, мова про Придністров’я. – LB.ua), або атаками». 

Нагадаємо, Росія прагне отримати контроль над Донецькою та Луганською областями, а також окупувати південні регіони України. Зокрема, в окупованому Херсоні окупанти та колаборанти вже представили так званих “голів” ОДА та міськадміністрації – Володимира Сальда та Олександра Кобеця.

Також в окупованому Херсоні окупанти заявили, що мають намір провести "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки". 

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