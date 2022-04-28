Україна захищатиметься в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах убивць, – Подоляк

Україна захищатиметься в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ визнає це право, написав у Twitter радник голови Офісу президента, учасник перемовин з Росією Михайло Подоляк.

Він також зауважив, що про право України вирішувати, чи завдавати ударів по обʼєктах ворога, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об'єктах, заявив держсекретар Блінкен. Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ це право визнає", – написав Подоляк.

Ukraine should decide whether to strike 🇷🇺 military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked 🇺🇦 and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers 🇷🇺. The world recognizes this right. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

Нагадаємо, вчора влада Бєлгородської, Курської та Воронезької областей заявила про вибухи і пожежі. У Бєлгородській області спалахнув склад боєприпасів.

Це вже не перша пожежа на складах на території країни-окупантки за минулі місяці. 1 квітня в Бєлгородській області відбулася пожежа на нафтобазі. 29 березня біля Бєлгорода на складі раптово почали детонувати боєприпаси.

Два дні тому пожежа відбулася на великій нафтобазі в Брянську "Транснафта Брянськ Дружба", що також неподалік кордону з Україною. "Транснафта-Дружба" має у підпорядкуванні нафтопровідну магістраль "Дружба", що постачає нафту з Росії до Європи.

Подоляк написав, що тепер ці області "також починають вивчати таке поняття, як "демілітаризація".

Пояснити надзвичайні події на російських складах, за словами Подоляка, дуже просто: якщо росіяни почали масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово чавити танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовують склади у своїх областях, то "рано чи пізно борги доведеться повертати".